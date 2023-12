Bydgoszczanie czekają na wypłaty świadczeń rodzinnych, które miały być przed świętami. Urząd Miasta Bydgoszczy zaplanował je na 18 grudnia, ale nie otrzymał pieniędzy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, więc wypłaty nie trafiły jeszcze na konta mieszkańców.

Jak powiedział nam Czytelnik, który zadzwonił do naszej redakcji, świadczenia rodzinne miały być wypłacone przed świętami (18 grudnia), ale tego dnia wypłaty nie zostały zrealizowane. Mężczyzna kontaktował się z Urzędem Miasta Bydgoszczy, gdzie poinformowano go, że Urząd Wojewódzki nie przekazał pieniędzy na ten cel, więc miasto nie może zrealizować wypłat. Czytelnik usłyszał, że nowy termin to 29 grudnia. Podobne informacje można znaleźć na forach internetowych. 18 i 19 grudnia w mediach społecznościowych rozgorzała na ten temat dyskusja. Jedna z internautek napisała: - Dzwoniłam. To co mieli, wypłacili. Kazali uzbroić się w cierpliwość, ale nie dali nadziei na wypłaty przed świętami. Internauci przypominali też, że do opóźnień dochodziło w ubiegłych latach, ale ostatecznie pieniądze trafiały na konta mieszkańców tuż przed świętami.

Prezydent poprosił wojewodę o pilne przekazanie pieniędzy

5 grudnia ratusz wysłał do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, w którym wskazany został niedobór na realizację świadczeń rodzinnych na grudzień br. w wysokości 1 732 589 zł.

14 grudnia prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski skierował do wojewody Mikołaja Bogdanowicza pismo, w którym przypomniał o niedoborze i poinformował: "Mając na uwadze coroczny apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący realizacji wypłat świadczeń przed Świętami Bożego Narodzenia Urząd Miasta Bydgoszczy zaplanował wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 18.12.2023 r.". Dalej w piśmie prezydenta czytamy: "W związku z brakiem decyzji zwiększającej plan dotacji celowych o wskazany niedobór, w dniu 11.12.2023 r. wystosowano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pismo z prośbą o pilne zabezpieczenie i przekazanie ww. środków finansowych. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano decyzji zwiększającej plan dotacji w tym zakresie". Prezydent Bruski informuje też, że "przewidywane braki w budżecie na rok 2023 wykazywane były od sierpnia br. w comiesięcznych sprawozdaniach finansowych".

"Wypłaty świadczeń realizowane będą niezwłocznie po otrzymaniu środków na ich realizację. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa" - czytamy z kolei na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłata świadczeń następuje do 31 grudnia. Aby otrzymać pieniądze do końca roku, osoby ubiegające się o świadczenie musiały złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 1 września-31 października. W przypadku alimentów wypłata następuje również do 31 grudnia (wg. ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) pod warunkiem złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 1-31 października.

Ważna informacja jest też taka, że 22 grudnia 2023 r. (piątek) Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych będzie nieczynny.

Urząd Wojewódzki czeka na przelew z ministerstwa

Zapytaliśmy o tę sprawę w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. - Czekamy na przelew z Ministerstwa Finansów. Złożyliśmy wniosek o te środki finansowe tak samo, jak robiliśmy to zawsze, ale czekamy na akceptację ministerstwa. Gdy tylko otrzymamy pieniądze, natychmiast przekażemy je do miasta - odpowiedział nam Tomasz Wiśniewski, rzecznik prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

