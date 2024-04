W bydgoskich WZL 2 trwają testy dronów w ramach programu "Orlik". Mają być gotowe do końca roku

Trudno wykrywalne dla wroga

Najważniejszym elementem bezzałogowca jest ruchoma głowica umieszczona pod kadłubem. Pozwala ona na obserwację przy pomocy kamery telewizyjnej albo termowizji. Płatowiec to kompozytowa konstrukcja maszyna jest napędzana silnikiem elektrycznym, co sprawia, że BSP jest lekki oraz bardzo trudny do wykrycia. Dzięki dużej odporności na zakłócenia dron używany jest do namierzania systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Umowa na 7 zestawów - po 4 drony w każdym - jest już kolejną umową na dostawy FlyEye dla WP. Zakup zaledwie 7 z ponad 400 zestawów może budzić zdziwienie, ale - jak uspokaja Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Obrony Narodowej - nie jest to ostatnia umowa na FlyEye w tym roku.