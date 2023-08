Uschnięte drzewa zgłoszone do konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2023

Konkurs na Bydgoskie Drzewo Roku od 2021 roku organizuje stowarzyszenie Monitoring Obywatelski Drzew. W pierwszej edycji zwyciężyła topola czarna odmiany włoskiej z osiedla Błonie, a w ubiegłym roku kasztanowiec zwyczajny sąsiadujący z dawną stacją kolejową Bydgoszcz Wschód. Pełna lista tegorocznych zgłoszeń, jeszcze przed weryfikacją przez MODrzew, obejmuje:

6 dębów szypułkowych,

3 robinie akacjowe,

3 klony zwyczajne,

2 klony srebrzyste,

2 topole czarne odmiany włoskiej,

2 kasztanowce zwyczajne,

brzozę brodawkowatą, lipę drobnolistną, bożodrzew gruczołowaty, dąb błotny, sosnę pospolitą, topolę białą, topolę kanadyjską, wierzbę płaczącą, platan klonolistny, buk pospolity czerwony i śliwę wiśniową – po jednym okazie.

W weekend członkowie stowarzyszenia przyglądali się wszystkim zgłoszonym drzewom. Na tym etapie są one mierzone, weryfikowane pod kątem gatunków i dodawane do mapy przygotowywanej przez MODrzew. Do konkursu zgłoszono wiele pomników przyrody, ale i okazy, które pretendują do takiej ochrony. Oględziny mają przyczynić się do złożenia stosownych wniosków w tej sprawie do Rady Miasta Bydgoszczy.