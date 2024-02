Ulotka razem z podatkiem od nieruchomości rozsyłana przez bydgoski ratusz. To kampania wyborcza?

Ulotka na kredowym papierze

- Z zdumieniem zobaczyłem, że do listu jest podpięta wydrukowana na kredowym papierze ulotka - opowiada właściciel jednego z domków jednorodzinnych. - Płacę ten podatek od prawie dwudziestu lat i jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Ulotka jest zatytułowana "Twoje podatki wspierają Bydgoszcz". Już pomijam fakt, że to jest zupełne oszołomstwo, to tak, jak kiedyś było na sklepach pewnej spółdzielni "kupując u nas wspierasz budżet Bydgoszczy". Przecież ta danina nazywana podatkiem od nieruchomości wcale nie ratuje budżetu miasta ani go nawet nie wspiera. Ulotka ma mnie przekonać, że płacąc coraz wyższe stawki mam się cieszyć, że pomagam miastu? A dziury w drogach jak były, tak są... Poza tym na odległość pachnie mi tu kampanią wyborczą...