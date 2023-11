W Bydgoszczy podatek od nieruchomości w górę. Do maksymalnych stawek

PiS chce stawek z 2022 roku

Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu radnych PiS, stwierdził: – Wskazałem już, że jestem przeciwko kolejnym podwyżkom. Są samorządy, które tych podwyżek nie wprowadzają. Proponuję, żeby pozostać przy stawkach z listopada 2022. Stawki mają wzrosnąć od nieruchomości o 33 mln w porównaniu do tego roku, ale w budżecie jak się wyliczy to jest to wysokość 41 mln zł 400 zł.

Marcin Lewandowski z PiS, mówi: - Odnosiłem niedawno wrażenie, że członków PiS przedstawia się jako zwolenników osób uboższych. Z drugiej strony że się przedstawia członków PO jako osób zwolenników właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców. Jak państwo wytłumaczą to, że uchwała uderza w te klasę nazwijmy to średnią. Pieniądze są potrzebne, ale tuż po wyborach sądziłem że nie będzie takiej akcji. Ta podwyżka uczyni życie w Bydgoszczy jeszcze droższym.