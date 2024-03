Ulica Gersona w Bydgoszczy w 2024 roku zostanie utwardzona. To projekt z BBO sprzed kilku lat

Mieszkańcy bez powodzenia przez lata zabiegali o realizację inwestycji. W końcu zgłosili zadanie do BBO, ale udało się wykonać tylko pierwszy etap budowy. Drogowcy w 2019 roku przebudowali odcinek o długości ok. 150 metrów od strony ul. Grobla. Przy zabudowie jednorodzinnej powstał chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni, zbudowano trzy zatoki postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne, dojścia do posesji, próg zwalniający oraz elementy odwodnienia ulicy. Dodatkowo zasadzono drzewa i krzewy. Na prace wydano 570 tys. zł.

Kontynuacja prac na ulicy Gersona zgłaszana była w 2018 i 2021 roku. Aby roboty wykonać na całej ulicy, konieczne było rozbicie go na etapy. Kolejne przetargi kończyły się jednak niepowodzeniem. Wydawało się, że podobnie może być w przypadku postępowania ogłoszonego w październiku 2023 roku. Oferty po raz kolejny były wyższe niż planowane wydatki (blisko 582 tys. zł).