Ukraińskie samoloty F-16 serwisowane w Bydgoszczy? Polska Grupa Zbrojeniowa tego nie wyklucza

Ukraiński Kyivpost sugeruje, że serwis ukraińskich F-16 miałby być przeprowadzany w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Ukraiński portal powołuje się przy tym na słowa Billa Laplante, zastępcy sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, który podczas konferencji w Waszyngtonie miał oficjalnie stwierdzić, że to w Polsce będą serwisowane i naprawiane ukraińskie samoloty.

I wcale nie jest to wykluczone, choć na razie konkrety nie są znane.

- Należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy systematycznie rozszerzają swoje kompetencje i uprawnienia do serwisu i obsług maszyn F-16. Dotyczy to zarówno tych samolotów, które wykorzystują polskie Siły Powietrzne, jak też amerykańskie Siły Powietrzne operujące w naszej części Europy. Docelowo to właśnie Bydgoszcz będzie centrum obsługowo-serwisowym autoryzowanym przez producenta maszyn dla samolotów F-16 wykorzystywanych przez państwa z naszego regionu Europy. Nie jest więc wykluczone, że w przyszłości trafią tu również maszyny ukraińskich sił powietrznych. Jest to jednak kwestia przyszłości. Niemniej jednak, jeśli taka oferta pojawi się na stole z pewnością zostanie rozważona, a w przypadku podjęcia się prac przy ukraińskich F-16 przez WZL-2 z pewnością taka informacja zostanie podana do publicznej wiadomości - stwierdza Beata Perkowska, Kierownik Działu Komunikacji w Departamencie Komunikacji i Marketingu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.