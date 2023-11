Uczniowie szkół ponadpodstawowych startowali w PGE Turnieju Maszyn Wodnych w bydgoskim "Elektryku"

To szkolny konkurs techniczny, który przyczynia się do popularyzacji wiedzy z zakresu fizyki oraz zwraca uwagę młodzieży szkolnej na możliwość wykorzystania zasobów wodnych jako odnawialnego źródła energii.

Uczniowie bydgoskiego "Elektryka" budowali turbiny wodne w wolnym czasie

- Robili to na zajęciach dodatkowych i swoim wolnym czasie - mówi Ewelina Lewicka, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. - Nie było to wcale łatwe zadanie, bo skonstruowanie turbin wodnych wymagało spełnienia określonych wytycznych i kryteriów.

Najlepsi pojadą na finał PGE Turnieju Maszyn Wodnych do Warszawy

W Bydgoszczy w turnieju trzy pierwsze drużyny w każdej z konkurencji, czyli "Moc" i "Wydajność" otrzymały elektronarzędzia, które posłużą młodym konstruktorom do tworzenia nowych projektów i rozwijania technicznych zainteresowań.

Na tym nie koniec, bo najlepsze trzy zespoły w obu kategoriach pojadą na finał, który 7-8 grudnia odbędzie się na Politechnice Warszawskiej. Na laureatów turnieju finałowego czekają nagrody pieniężne o wartości: za I miejsce - 3000 zł, za II miejsce - 2000 zł i za III miejsce - 1500 zł.

Podczas eliminacji regionalnych w Bydgoszczy w kategorii "Moc" czołowe lokaty zajęli: 1. Drużyna Krokodylki z I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, 2. Team Ciecha z Zespołu Szkół Technicznych w Gnieźnie, 3. Matus Industries I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W kategorii "Wydajność" kolejność była następująca: 1. Belka V4 z I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, 2. Majster z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy, 3. Wodne Niunie z I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

Patronat honorowy nad PGE Turniejem Maszyn Wodnych sprawują Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ambasada RP w Wilnie. Partnerem konkursu są dwie uczelnie: Uniwersytet Zielonogórski i Politechnika Warszawska, a organizatorem - Polska Grupa Energetyczna.