Trwa rozbudowa kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Prace w 50 lokalizacjach – sprawdź listę

W ramach projektu modernizacji deszczówki do realizacji wyznaczono 108 zadań projektowych, z czego 37 zostało wykonanych. Na wszystkie pozostałe miejska spółka podpisała umowy do realizacji w 2023 r.

Wszystko wszędzie naraz

Bydgoszczanie narzekają na to, że w jednym czasie zaplanowano realizację inwestycji w wielu punktach miasta, co wpływ na utrudnienia w komunikacji miejskiej, ale i poruszanie się aut. Dodatkowo nakładają się na to zmiany prowadzone przez drogowców w centrum miasta i wciąż trwające roboty przy Fordońskiej, Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego.

W sprawie postępu prac, możliwości prowadzenia ich etapami czy terminu zakończenia odsyłano do inwestora, czyli miejskich wodociągów. Nie wszystkich to jednak przekonało, bo jak zwrócono uwagę zarząd powinien orientować choćby w kwestii tego, na jaki czas ulice wyłączone są z ruchu.

Po co ta retencja?

– Nie ma niestety takiego kanału, który zdołałby przejąć cały nadmiar opadów deszczowych, dlatego trzeba tę wodę zatrzymać w miejscu powstania opadu. Rozwiązaniem jest właśnie retencjonowanie wody opadowej, dzięki któremu będzie ona bezpiecznie gromadzona wtedy, gdy jest jej dużo, a następnie wykorzystana w okresach niedoboru – wyjaśnia powód budowy zbiorników retencyjnych.

Jak dodaje prezes, budowane są one w najbardziej newralgicznych punktach miasta. To koncepcja tzw. rozproszonej retencji. Woda ze zbiorników będzie wykorzystywana do nawadniania gruntów, podlewania miejskiej zieleni czy napełnienia oczek wodnych, a nadwyżka trafi do rzeki. Tak realizowana jest idea „miasta gąbki”.