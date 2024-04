Trujące kwiaty doniczkowe - lista. Uważaj na te kwiaty, gdyż są silnie trujące [23.04.2024]

Rośliny w domu - zdecydowanie tak, ale nie wszystkie!

Praktycznie wszystkie rośliny to naturalne filtry - stąd w domu, w którym jest sporo zieleni, powietrze jest zdrowsze i czystsze. Jeśli mieszkasz przy ruchliwej ulicy lub w miejscu, gdzie jest dużo kominów i w związku z tym w Twojej okolicy często jest zanieczyszczone powietrze, zdecydowanie warto postawić na parapetach rośliny, które zneutralizują część toksyn - a te trafiają do powietrza, którym oddychamy nie tylko za sprawą smogu czy szkodliwych dymów z papierosów i palenisk. Nie każdy wie, ale toksyny do powietrza przedostają się również z farb ściennych i lakierów podłogowych, środków czystości, a nawet codziennej odzieży!

Sprawdź, jakich kwiatów nie powinno się hodować w domu

Są jednak rośliny, których hodowanie w domu może przynieść więcej złego niż dobrego. To za sprawą woni i olejków, które w naturze służą do odstraszania szkodników, mogących szkodzić roślinom. Jeśli masz te rośliny w domu, rozważ przeniesienie ich w inne miejsce, a jeśli zdecydujesz o ich pozostawieniu w mieszkaniu, pielęgnuj je zachowując ostrożność i chroniąc skórę np. za pomocą silikonowych rękawiczek.

