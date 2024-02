Trauma na torach. Kronika bydgoska Ewy Czarnowskiej-Woźniak

Kilka lat temu spędziłam kilka dni w Amsterdamie. Spotkałam się tam z pewnym zjawiskiem, które mnie prawdziwie zdumiało. Nie chodziło o możliwość legalnych zakupów czegoś do palenia w pewnych sklepach. Zaskoczyły mnie... powitania. I to nie dlatego, że niderlandzkie „dzień dobry” przypomina polski wulgaryzm, i jest źródłem żartów. Byłam wręcz zmieszana, gdy okazało się, że Holendrzy bardzo często witają się z obcymi wchodząc do... tramwaju. Chwalą dzień po wejściu do wagonika tak samo jak w kawiarni czy sklepie. Dziwacy?

Nie wiem, czy tak się robi do dziś, nie wiem, czy to zwyczaj przekazany też młodszemu pokoleniu Niderlandczyków i przez nie kultywowany. Nasze zwyczaje wołają tu niestety od dawna o pomstę do nieba.

Wiem, że to wołanie na puszczy, nie wychowam przecież tych młodych zagapionych w telefony, udających, że nie widzą ani starszych, ani jeszcze młodszych, nieumiejący uszanować ani cudzych matek, ani swoich dziewczyn na wiele sposobów, zwłaszcza mową i uczynkiem.