Tradycyjne potrawy wielkanocne z Kujaw i Pomorza. Nasz region wyróżniał się smakami

Na Kujawach, wśród zwyczajów wielkanocnych występowały obok siebie praktyki religijne i związane z nimi zwyczaje ludowe.

Dawniej na Kujawach w Wielkim Tygodniu wybijano żur, a gospodynie smagały rózgami nogi „za boże rany”. Przypomnijmy, jak dawniej w naszym regionie przygotowywano się do święta Zmartwychstania Pańskiego i jako obchodzono Wielkanoc.

Zgodnie z tradycją, na Kujawach przygotowania do świąt wielkanocnych należało zakończyć w Wielką Sobotę, do godziny dwunastej. W kuchni wygaszano stary ogień by od poświęconego w kościele rozpalić nowy. Przynoszono wodę święconą by skropić nią dom, oborę i zwierzęta. Utrwalił się trwający do dzisiaj zwyczaj święcenia potraw, początkowo odbywający się w domach, a później w kościele. Liczba potraw wkładanych do koszyczka zmieniała się przez wieki i nie była przypadkowa Swięcono siedem potraw, które symbolizują treść chrześcijaństwa.