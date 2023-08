Tancerki z bydgoskiego Pałacu Młodzieży z sukcesami wróciły z festiwalu sztuki w Bułgarii [zdjęcia]

- Nasze występy zrobiły w Bułgarii furorę - mówi Beata Rewolińska. - Na koncercie galowym, gdy dziewczęta tańczyły do choreografii "Żywioł" publiczność w trakcie występu biła brawo, a takie sytuacje podczas występów na festiwalach zdarzają się rzadko. Na koniec zgotowano nam owacje na stojąco - mówi Beata Rewolińska. - Ogromne wrażenie zrobiła też na widzach choreografia "Dialog". To była bardziej teatralna choreografia, w której został użyty język migowy. To niezwykle poruszająca choreografia i cieszy nas, że publiczność w nią "weszła". Podczas występu panowała cisza, jak makiem zasiał, a na koniec rozległa się burza braw i także owacje na stojąco. To było niesamowite.