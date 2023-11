Takie są ceny w stołówce sejmowej - jest dużo taniej niż w bydgoskich barach mlecznych [30.11.23]

Sporo zmian w budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie

Po ostatnich wyborach parlamentarnych w Sejmie nastąpiły spore zmiany - premier Mateusz Morawiecki dostał misję powołania nowego rządu mimo iż większość z 460 posłów jest w opozycyjnych wobec PiS formacjach i deklaruje, że nie poprze nowego rządu (to stan na 21 listopada br.). Z Sejmu zniknęły bariery, pojawiły się nowe twarze, z ust polityków słyszymy zapewnienia o zmianie standardów politycznych, większej transparentności działania polityków, wsłuchiwaniu się w głosy wyborców.

Zaglądamy do menu sejmowej stołówki

Zmiany, zmiany, zmiany... Można powiedzieć, że zmienia się wszystko, oprócz jednego - w sejmowej stołówce wciąż można zjeść za nieduże pieniądze. Jest smacznie i niedrogo. Ceny posiłków są dużo niższe niż podobnych dań, serwowanych w lokalach gastronomicznych. Sprawdziliśmy, na jakie frykasy mogą liczyć parlamentarzyści i ile kosztują posiłki. Zajrzeliśmy także do menu kilku bydgoskich barów mlecznych, żeby porównać ceny. Jesteście ciekawi, jak wyszło to porównanie? Zajrzyjcie do galerii - tam podajemy ceny dań w stołówce sejmowej i barach mlecznych w Bydgoszczy.