Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy apeluje o wsparcie. Tak można pomóc psiakom i kotom OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Spy i koty ze Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy czekają na pomoc. Dariusz Bloch, zdj. archiwalne

Zima to szczególnie trudny czas dla zwierząt. To również wyzwanie dla pracowników schronisk, by zapewnić potrzebną pomoc swoim podopiecznym. Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy zwróciło się z apelem do internautów o wsparcie.