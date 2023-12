Tak wygląda nowa wystawa w Młynach Rothera. "Młyn-Maszyna" już czynna [zdjęcia]

"Młyn-Maszyna" to druga wystawa stała w Młynach Rothera i pierwsza interaktywna wystawa popularnonaukowa w Bydgoszczy.

- Historia Młynów zainspirowała nas do odkrywania fascynującego świata fizyki, chemii i biologii. Na wystawie "Młyn-Maszyna" nie tylko go zobaczymy, ale przede wszystkim - doświadczymy. Interaktywne stanowiska do samodzielnego eksperymentowania zachęcą dzieci i dorosłych do zabawy w konstruktorów, pracowników młynów i architektów - informuje Anna Czarnecka, kierowniczka Działu Komunikacji Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.

Oficjalnie otwarcie wystawy odbyło się w piątek, 8 grudnia o godz. 12.00, a udostępniona dla wszystkich zwiedzających została o godz. 18.00.