Zagospodarowanie Kanału Bydgoskiego. Będą konsultacje społeczne

Informacje w tej sprawie przekazano w czwartek podczas konferencji prasowej. Zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel przyznał, że dotychczas brakowało całościowego planu dla terenów Kanału Bydgoskiego będących w zarządzie miasta. Istnieją miejscowe plany zagospodarowania, ale obejmują one wybrane punkty, a nie całość.

- Chcemy działać według konkretnego planu, dlatego zleciliśmy przygotowanie koncepcji zagospodarowania Kanału Bydgoskiego. Celem jest między innymi wskazanie, w jakich miejscach powinna pozostać naturalna strefa, a gdzie można realizować zadania z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego albo gdzie mogą łowić wędkarze - mówił Michał Sztybel.

Prace nad przygotowaniem koncepcji zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym, już zakończonym etapie, dokument zaproponowany przez biuro projektowe analizowali miejscy urzędnicy. Druga część to dyskusje z członkami Rad Osiedli i Rady ds. Estetyki Miasta - one już się zaczęły i mają potrwać do połowy stycznia 2024. Ostatni etap to szerokie konsultacje społeczne, w których będą mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy. Odbędą się one na przełomie lutego i marca przyszłego roku.