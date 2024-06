Tak będą wyglądały nowe parkomaty w Bydgoszczy. Trwa produkcja urządzeń, które montowane będą jeszcze w wakacje

– Tak wyglądają nowe parkomaty. Obecnie trwa ich produkcja oraz instalacja całego oprogramowanie. Pod koniec wakacji rozpocznie się montaż pierwszych urządzeń w terenie. Będzie ich ponad 320. Pozwolą na płacenie nie tylko gotówką, ale też kartą. Zasilanie będzie odbywało się przez akumulatory i panele słoneczne. Nowe urządzenia zastąpią wysłużone parkomaty, z których niektóre mają już blisko 20 lat – informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Wymiana parkomatów w mieście wiąże się z planowanym rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania. Decyzję o jej rozszerzeniu Rada Miasta podjęła w październiku 2021 roku. Do nowej strefy włączone zostaną m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi. Łącznie będzie w niej ponad 5000 miejsc parkingowych.

Nowe parkomaty pojawią się w nowej oraz istniejącej Strefie Płatnego Parkowania. ZDMiKP

Prace związane z rozszerzeniem prowadzone było od wiosny do jesieni 2023 r. W ich ramach wprowadzono zmiany organizacji ruchu na blisko 70 ulicach miasta (m.in. przeniesienie miejsc postojowych z chodników na jezdnie, ulice jednokierunkowe, ograniczenie prędkości do 30 km/h). Montaż i włączenie parkomatów do systemu to ostatni etap rozszerzenia.