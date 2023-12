Świąteczny kiermasz w szpitalu Biziela na wsparcie świetlicy terapeutycznej [zdjęcia]

- To praktycznie osoby od 6. roku życia wzwyż. Najstarszy uczestnik ma 27 lat - mówi Aurelia Grzmot-Bilska, prezes Fundacji Sensorium, która prowadzi świetlicę. - Zajęcia odbywają się pod okiem terapeutów. Mamy 3 pedagogów, psychologa, a także trzy osoby do pomocy terapeutów. W naszej świetlicy udzielają się też i angażują w pomoc studenci oraz wolontariusze.

W tej świetlicy każdy może być sobą. Tu nikt nikogo nie ocenia

- W tym miejscu pod okiem terapeutów uczestnicy zajęć uczą się samodzielności, zaradności, dbania o relacje - mówi Aurelia Grzmot-Bilska. - Nasi podopieczni mogą korzystać z zajęć wspierających, rozwijających umiejętności społeczne czy sprawczość. Tu każdy może być sobą, bo nikt nikogo nie ocenia. Każdy uczestnik ma swoją grupę. Chodzi też o to, aby nasi podopieczni poczuli, że mają kolegów i koleżanki, dla których są ważni.

- Gdy skończy się projekt BBO, chcielibyśmy nadal utrzymać jej funkcjonowanie, bo jest bardzo potrzebna - mówi Aurelia Grzmot-Bilska. - Zgłosiliśmy projekt do kolejnej edycji BBO na 2023 r. i czekamy na wyniki, ale nie czekamy z założonymi rękami.

Do końca grudnia br. świetlica ma zapewnione finansowanie w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

Dochód ze świątecznego kiermaszu przeznaczą na utrzymanie świetlicy

Dzięki uprzejmości Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela, a w szczególności dyrektora ds. administracyjno-technicznych, Fundacja Sensorium zorganizowała świąteczny kiermasz bożonarodzeniowy w tej lecznicy. Rozpoczął się w czwartek (14 grudnia) i potrwa do piątku (15 grudnia).

- To już trzeci raz, gdy w szpitalu Biziela, odbywa się ten kiermasz. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni - mówi Aurelia Grzmot-Bilska. - Mamy naszych podopiecznych przygotowały piękne rękodzieło, m.in.: skrzaty, stroiki, ozdoby choinkowe i na świąteczny stół, pierniki i wiele innych wyrobów. Chętni mogą je nabyć i dołożyć swoją cegiełkę na szczytny cel, bo dochód ze sprzedaży rękodzieła przeznaczymy właśnie na utrzymanie Integracyjnej Świetlicy Terapeutycznej To Ma Sens.