Wigilia Miejska dla samotnych i ubogich już wkrótce w bydgoskiej Łuczniczce

Organizatorzy chcą przygotować aż 1500 świątecznych paczek.

- Większość z nich przekażemy uczestnikom podczas spotkania wigilijnego - mówi ks. Sławomir Bar. - Resztę rozwieziemy do domów potrzebujących. Część osób nie może bowiem przyjść do Łuczniczki z uwagi na swój stan zdrowia, mam tu na myśli głównie seniorów. Poza tym jest też grupa osób, która po prostu krępuje się brać udział w tym wydarzeniu. Stąd takie rozwiązanie, by także i oni poczuli się zauważeni i obdarowani.