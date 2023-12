Darczyńcy spełnili marzenia chorych dzieci. Finał akcji Onko-Mikołaje tuż-tuż

Darczyńcy stanęli na wysokości zadania. Paczki będą okazałe

Najpierw dzieci pisały listy do Świętego Mikołaja i prosiły w nich o prezenty, potem do dzieła wkroczyli darczyńcy i spełniali te marzenia. Jeden darczyńca mógł zostać Świętym Mikołajem jednego dziecka.

O co prosiły w listach dzieci?

- To nie były wcale wyszukane rzeczy, lecz prośby np. o piżamkę, kocyk, kalkulatory, tablet - mówi Monika Rymer. - Od 4 do 8 grudnia przyjmowaliśmy upominki od darczyńców w siedzibie naszego stowarzyszenia przy ul. Bohaterów Kragujewca 11. Jest tego sporo, bo darczyńcy są bardzo hojni. Niektórzy przygotowali nawet po kilka kartonów darów. Pakujemy to wszystko, bo już od 11 grudnia paczki trafiać będą do dzieci. W ich rozwiezieniu pomoże nam firma kurierska DPD, z którą współpracujemy od czasu pandemii.

Tegoroczny finał jest jednak dla organizatorów szczególnie trudny emocjonalnie.

- W ostatnim czasie odeszło czworo wojowników z bydgoskiej onkologii, z którymi bardzo się zżyliśmy. To Julka, Oluś, Nadia i Ignaś. Na zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci - zaznacza ze wzruszeniem Monika Rymer.