Styczeń 2024 w bydgoskich placówkach kultury. Na co można się wybrać w Bydgoszczy?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Warsztaty śpiewu tradycyjnego, podczas których śpiewane będą kolędy, odbędą się 11 stycznia o godz. 17. Jak informują organizatorzy, uczestnicy wysłuchają nagrań pieśni pochodzących m.in. z różnych regionów Polski i Ukrainy, a później nauczą się ich. Warsztaty będą obejmowały również ćwiczenia oddechowe i emisyjne niezbędne do odpowiedniego rozgrzania głosu. Zapisy na warsztaty trwają do 5 stycznia lub wyczerpania miejsc wolnych.

Do końca stycznia w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury można oglądać wystawę obrazów, reliefów i kolaży Craiga McKechnie, pochodzącego ze Szkocji artysty i animatora kultury , który w swojej twórczości podejmuje wątki związane ze świadomością ekologiczną, porusza destrukcyjny wpływ człowieka na otaczające go środowisko i życie innych istot. "Wykorzystuje w kolażach fragmenty cywilizacyjnych odpadów, zmieniając ich śmieciowy statut i czyniąc z nich obiekty artystyczne" - zapowiada K-PCK.

"Świetliki nocą" to z kolei tytuł spotkania z Justyną Niebieszczańską i Agnieszką Mlicką (23 stycznia o 18). Justyna Niebieszczańska to nauczycielka kreatywnego pisania, prowadząca warsztaty w duchu zen, które czerpią z bogactwa japońskiej poezji. Agnieszka Mlicka jest właścicielką wydawnictwa Ezooneir.

Teatr Kameralny w Bydgoszczy

W styczniowym repertuarze TK są jeszcze dwie propozycje. "Dzikie łabędzie" w dniach 17-19 stycznia o 9.30 dla grup zorganizowanych oraz 20 stycznia o 16 dla widzów indywidualnych. Spektakl na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena.

Ostatnia pozycja w repertuarze to "Matylda" do obejrzenia 26, 27 i 28 stycznia (godz. 12 i 18). To opowieść dla całych rodzin, której bohaterką jest 6-letnia dziewczynka o "genialnym umyśle, wielkim sercu i… kompletnie niepasującą do niej rodziną".