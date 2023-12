6 stycznia Bydgoski Orszak Trzech Króli przejdzie przez miasto. Znamy szczegóły [wideo, zdjęcia]

W tym roku w całej Polsce będzie organizowanych około 800 orszaków. Jak informuje ks. dr Piotr Wachowski, rzecznik bydgoskiej kurii diecezjalnej, ma to być nawiązanie do rocznicy 800-lecia pierwszej betlejemskiej szopki, przygotowanej przez św. Franciszka z Asyżu.

- Za królami podążą Symeon i prorokini Anna, którzy występują wyłącznie w bydgoskim orszaku. Będzie młodzież na szczudłach w strojach aniołów. Mieszkańcy Bydgoszczy, którzy dołączą do pochodu, otrzymają papierowe korony - dodaje Regina Piątkowska. Warto się jednak pospieszyć, bo liczba koron będzie ograniczona.

- Bydgoski Orszak Trzech Króli jest oddolną inicjatywą, przy której pomaga mnóstwo ludzi. Wszyscy są wolontariuszami. Bardzo im dziękujemy. Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczynamy już pół roku wcześniej. Zgłasza się do nas coraz więcej nowych osób. W tym roku skontaktowała się z nami grupa Skautów Europy, która będzie pomagała przy ochronie orszaku. Zapowiedzieli, że już na stałe wpiszą do swojego kalendarza pomoc przy bydgoskim orszaku - mówi Marek Piątkowski, koordynator Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli.