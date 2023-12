Tak będzie wyglądała kolęda 2023/2024 w bydgoskich parafiach. Tradycyjna wizyta, czy "na zaproszenie"?

- Przeprowadzimy kolędę w tradycyjny sposób, czyli zapukamy do każdego mieszkania - mówi nam ksiądz Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Bydgoszczy. - Tak samo wyglądała nasza kolęda rok temu i większość osób przyjęła odwiedziny. Otwartych dla księdza drzwi było bardzo dużo. Jestem proboszczem już 36 lat i dobrze znam moich parafian. Doświadczenie pokazuje, że chcą takiej kolędy - dodaje ksiądz Pruczkowski.

Kolęda "na zaproszenie" będzie obowiązywała w Bazylice Mniejszej pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Aby zapisać się na kolędę i wyrazić chęć przyjęcia księdza w swoim domu należy wypełnić formularz internetowy dostępny do 24 grudnia na stronie internetowej Bazyliki. W formularzu trzeba wpisać imię, nazwisko i adres oraz zostawić swoje dane kontaktowe - numer telefonu bądź adres mailowy. Zapisać się można również dzwoniąc pod numer telefonu 52 322 53 52 w godzinach pracy biura parafialnego. Wizyty duszpasterskie księża z Bazyliki rozpoczną w nowym roku.

Proboszcz parafii pw. Bożego Ciała przyznaje, że podczas odwiedzin dużej liczby wiernych, nie ma zbyt wiele czasu na dłuższy pobyt w każdym mieszkaniu i rozmowę, ale... - Jeśli ktoś chce dłużej porozmawiać, to wizyta kolędowa jest dobrą okazją, żeby umówić się na spotkanie w innym terminie - mówi ksiądz Pruczkowski.

"Tegoroczną wizytę duszpasterską tzw. kolędę planujemy odbyć w taki sposób, by dotrzeć do wszystkich oczekujących na wspólną modlitwę w rodzinie i błogosławieństwo kapłana" - informuje na swojej stronie internetowej parafia Matki Bożej Fatimskiej. Parafianom dano czas do końca Adwentu na zgłaszanie w zakrystii gotowości przyjęcia kolędy w swoim domu. Na tej podstawie ustalone zostaną terminy. Harmonogram zostanie przekazany zainteresowanym rodzinom.