Studniówka Technikum nr 4 w Bydgoszczy. Zobaczcie, jak bawili się uczniowie [zdjęcia]

- Od grudnia ubiegłego roku uczniowie spotykali się dwa razy w tygodniu w szkolnej auli i tam pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego ćwiczyli poloneza. Wszystko po to, by na studniówce zatańczyć go najpiękniej jak potrafią - mówi Lucyna Brodziak, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy.