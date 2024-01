Studniówka VI LO w Bydgoszczy. Maturzyści bawili się w Hotelu City - zobaczcie zdjęcia

- Przygotowania trwały od dłuższego czasu. Miejsce na organizację studniówki wybrali rodzice, którzy dołożyli wszelkich starań, by młodzież bawiła się świetnie - mówi dr Wiesława Burlińska, dyrektor VI LO.

- W tym roku w sześciu klasach maturalnych mamy 152 uczniów. Większość zdecydowała się na udział w tym balu, bo dla młodzieży studniówka to wyjątkowy moment. W końcu to ich pierwszy ważny bal w życiu, bardzo go przeżywali - mówi dr Wiesława Burlińska.