Studniówka IV LO w Bydgoszczy. Z gracją zatańczyli poloneza - zobaczcie zdjęcia

Bal studniówkowy , podobnie jak przed rokiem, zorganizowano w Hotelu Holiday Inn. Nad tym, by dla młodzieży ten wieczór był niezapomniany, czuwał tradycyjnie komitet studniówkowy.

- Rodzice już w marcu ubiegłego roku rezerwowali salę na ten bal - mówi Beata Pilewska, wicedyrektor IV LO w Bydgoszczy. - Zadbali nie tylko o smaczne menu, ale też o wystrój i oprawę tego wydarzenia. Dla naszego liceum to była także ważna chwila, bo w tym roku szkolnym obchodzimy 70-lecie szkoły.

Studniówkę tradycyjnie otworzył polonez, którego zatańczyła młodzież. - Maturzystom zależało, by dobrze się zgrać, by ten taniec wypadł wspaniale. Stąd już na dwa miesiące przed studniówką raz w tygodniu spotykali się w szkole i ćwiczyli poloneza - mówi Beata Pilewska. - W efekcie zatańczyli go z gracją.