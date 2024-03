"Stonoga" przeładowana ryżem na S5 pod Bydgoszczą. Wykroczeń było dużo więcej!

Partol Inspekcji Transportu Drogowego wytypował do kontroli ciągnik z dwiema spiętymi na sztywno przyczepami, czyli tzw. „stonogę”. Kontrolę przeprowadzono w nocy z poniedziałku na wtorek (z 4 na 5 marca) na ekspresowej „piątce” w okolicach Bydgoszczy.

Dokumenty przewozowe dawały informację, że w transportowanych dwóch 20-stopowych kontenerach morskich znajduje się ponad 50 ton ryżu. Dlatego pojazdy zostały skierowane na wagę do Bydgoszczy.

Tutaj okazało się, że masa całkowita zestawu wynosi 71,7 t i znacznie przekracza 40-tonowa normę. Tak duża masa przewożonych ładunków spowodowała także przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi ciągnika i obydwu przyczep. Spięcie z ciągnikiem siodłowym dwóch przyczep – choć niezgodne z przepisami – umożliwiło przewoźnikowi przewiezienie jednym kursem dwukrotnie większej masy ładunków, niż jest to dozwolone. Stanowi to przejaw nieuczciwej konkurencji. Ponadto pojazd nienormatywny o masie przekraczającej 60 ton powinien być pilotowany, czego w tym przypadku przewoźnik nie dopełnił. To jednak nie koniec nieprawidłowości.