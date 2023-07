Ponad 70-tonowy pojazd na ulicach Bydgoszczy. Zabrakło właściwych zezwoleń, będzie kara pieniężna

W poniedziałek (24 lipca) we wczesnych godzinach porannych pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli w Bydgoszczy 8-osiowy pojazd członowy, którym transportowano maszynę budowlaną, tzw. palownicę. Inspektorzy przypuszczali, że zestaw może być nienormatywny, więc skierowali go na punkt kontrolny przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie wykonano jego ważenie.

– Urządzenie pomiarowe potwierdziło przypuszczenia inspektorów. Zespół pojazdów z ładunkiem ważyły 71,35 ton, czyli o ponad 31 ton więcej niż jego 40-tonowa dopuszczalna masa całkowita oraz o ponad 11 ton więcej niż posiadane przez przewoźnika zezwolenie. Ponadto dopuszczalne naciski wszystkich pięciu osi naczepy, na której znajdowała się palownica, również były przekroczone – poinformował Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Kierowca okazał do kontroli zezwolenie kategorii IV, które pozwala na przejazd pojazdu nienormatywnego o masie całkowitej nieprzekraczającej 60 ton oraz naciskach osi mieszczących się w wartościach dopuszczalnych. Tymczasem pojazd nienormatywny o masie całkowitej przekraczającej 60 ton powinien poruszać się na podstawie zezwolenia kategorii V z wyznaczoną w nim przez zarządców dróg trasą przejazdu uwzględniającą m.in. wytrzymałość i stan obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów).

Oprócz stosownego zezwolenia zabrakło również pojazdu pilotującego, który w tym przypadku również był wymagany. Inspektorzy wstrzymali przejazd. Będzie on możliwy dopiero, gdy zarządcy dróg wyznaczą bezpieczną trasę przejazdu. Do tego czasu pojazdy z ładunkiem trafiły na parking strzeżony, a wobec przewoźnika toczy się postępowanie o nałożenie kary pieniężnej.