Stary Fordon nowym cudem Polski? - komentuje Ewa Czarnowska-Woźniak

Przy całym szacunku dla etnografów, siła głosujących lokalnych patriotów była nieporównywalna (sama pracowicie stukałam w plebiscytowe klawisze niemal co dnia), w związku z czym we wtorek, w dniu ogłoszenia wyników, po całej internetowej Bydgoszczy, od ratusza po opłotki, niosło się „Mamy to!”.

Tytuł przyznany przez National Geographic Traveler Poland na pewno zasłużenie wejdzie do promocyjnego portfolio naszego miasta i oby służył mu dobrze, wszak sprawców tego sukcesu - głównie bydgoszczan - do cudowności tego miejsca przekonywać nie trzeba. Malkontenci zauważą z pewnością pełną dziegciu łyżkę braków, ale spróbujmy być ponad te utyskiwania. Serio, chyba się zbyt przyzwyczailiśmy do tego, że mamy pod nosem w centrum miasta i Brdę, i Młynówkę, i Młyny Rothera, i operę, i otwartych wiele możliwości, by i samemu tu przychodzić, i innych przyprowadzać.