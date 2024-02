Sprawdź, jak spędzić ostatni weekend lutego w Bydgoszczy. Oto nasze propozycje

Jedną z największych atrakcji najbliższego weekendu w Bydgoszczy będzie popularne zimowe miasteczko na Torbydzie. Do naszego miasta wraca Zimowy PGE Narodowy w Trasie.

Na kibiców żeńskiej koszykówki czeka mecz derbowy, w którym KS Basket 25 Bydgoszcz zagra u siebie z Energa Polski Cukier Toruń. Koszykarskie emocje także w ramach 1 ligi mężczyzn - mecz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - KKS Polonia Warszawa.

Na spektakle i koncerty zapraszają w ten weekend Teatr Polski, Teatr Kameralny, Opera Nova i Filharmonia Pomorska. Do obejrzenia: "Jak Zabłocki na mydle", "Strach się bać", "Czarodziejski flet", "Hamlet". W niedzielę do Bydgoszczy zawita Paweł Domagała, który wykona utwory ze swojej najnowszej płyty pt. „Narnia”, nawiązującej do „Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa.