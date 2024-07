Spółka Terminal Emilianowo zostanie postawiona w stan likwidacji? Brakuje pieniędzy

Uchwała o dalszym działaniu spółki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma 88 procent udziałów spółce, pozostali to w śladowych ilościach PKP i Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Podczas niedawnego posiedzenia zespołu parlamentarnego prezes spółki Paweł Bukowski poinformował, że był wniosek, aby zebranie przesunąć na inny termin, ale na to spółka Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo się nie zgodziła.

Dwa problemy terminala

Jan Szopiński, zastępca Dyrektora Generalnego KOWR uważa, że problemem terminala w Emilianowie jest przede wszystkim to, że PKP do tej pory nie przekazały spółce gruntów. - Bez tego nie można się ubiegać o unijne dofinansowane - stwierdza. - Po drugie - to brak środków finansowych na inwestycję, bo spółka ich nie ma.

Wojewoda podczas spotkania zasugerował dokapitalizowanie spółki przez właścicieli, aby mogła ona prowadzić dalsze działania. Wszyscy właściciele wyrazili wolę współpracy. Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny zadeklarował możliwość dokapitalizowania spółki stosownie do posiadanych udziałów. Obecnie spółka Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo przygotowuje się do możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Wojewoda wskazał, że aby mogła starać się o finansowanie, a projekt był realny, w jednym podmiocie gospodarczym powinna znajdować się własność nieruchomości oraz dokumentacja. W tym zakresie nie podejmowano żadnych działań od września 2022 r. do końca 2023 r. Może mieć to krytyczny wpływ na brak możliwości aplikowania o wsparcie zewnętrzne. W budżecie państwa na 2024 r., z którego finansowany jest KOWR nie zaplanowano żadnych środków na dalsze finansowanie spółki.

Nie ma mowy o likwidacji

Region kujawsko -pomorski jest przedostatnim w Polsce, który nie ma takiego kolejowego terminala przeładunkowego.

Mirosław Pankowski ze Stowarzyszenia Nowy Świetlisty Szlak, mówi: - Lokalizacja terminala w Emilianowie jest najlepsza w województwie. Mamy doprowadzić do sytuacji, że będziemy u nas będziemy tylko spoglądali na pociągi towarowe? Oczywiste jest, że lepiej na pociąg załadować 40 TIR-ów niż puszczać je do portów na północy drogami. Jest to o tyle istotne, że w zasadzie infrastruktura w Emilianowie, torowiska, bocznice, jest do tego przystosowana. Brak jedynie terenu do składowania kontenerów.

Terminal ma decyzje środowiskową, co stanowi otwartą furtkę do inwestycji. Ma ona kosztować w sumie ok. 120 mln zł.