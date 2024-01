Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy otrzymało nowe budy - to pomoc bydgoskiej Castoramy

"Serdeczne podziękowania dla firmy Castorama Polska, w szczególności dla Pana Remigiusza Azarko - Dyrektora sklepu Castorama Bydgoszcz - Szajnochy oraz wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt mający na celu pomoc bydgoskiemu Schronisku dla zwierząt. Dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób do naszego azylu przyjechały piękne, ocieplane, wykonane zgodnie z projektem budy. A to jeszcze nie koniec niespodzianek dla naszych podopiecznych! Jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, do schroniska zostanie przewieziona i zainstalowana zewnętrzna woliera, w której będą mogły odbywać się spotkania zapoznawcze/przedadopcyjne, w szczególności kotów i gryzoni z nowymi rodzinami" - czytamy we wpisie na profilu FB Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.

- Drewno, z którego wykonane są budy dla psów w schronisku z biegiem czasu, pomimo konserwacji, niszczeje, więc od czasu do czasu musimy budy wymieniać - wyjaśnia w rozmowie z naszą redakcją Izabella Szolginia, dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.