Ryanair nadal będzie latał z Bydgoszczy i promował województwo. Za ponad 33 mln złotych

Przypomnijmy, że w 2023 roku w Porcie Lotniczym Bydgoszcz SA odprawiło się 366067 pasażerów. W sezonie letnim minionego roku bydgoskie lotnisko pobiło natomiast rekord odprawionych pasażerów czarterowych. W porównaniu do roku 2022 nastąpił wzrost ogólnej liczby o 44 proc. Nie udało się jednak dorównać rekordowemu wynikowi sprzed pandemii – w 2023 roku osiągnięto poziom 86 proc. pasażerów w porównaniu z rokiem 2019.

Mówiąc inaczej – samorząd województwa, większościowy właściciel Portu Lotniczego SA – zapłaci w ramach usługi promocyjnej za obsługę lotów z Bydgoszczy. Jedynym oferentem jest irlandzki Ryanair. Jak przekazało Radio PiK proponowana przez tego przewoźnika cena to niecałe 33,28 mln złotych. Samorząd województwa zakładał przeznaczenie na ten cel 32 milionów złotych. Różnica nie jest więc duża.

Latem padł rekord liczby pasażerów rejsów czarterowych. Z oferty touroperatorów skorzystało 60310 osób. To wzrost o ponad 42 proc. w porównaniu z 2019 oraz o ponad 94 proc. z rokiem 2022. W ofercie biur podróży znalazły się takie kierunki jak – Antalya, dwie greckie wyspy – Rodos i Kreta oraz bułgarski kurort – Burgas.

W sezonie letnim 2024 touroperatorzy pierwsze wyloty zaplanowali już na 24 kwietnia. W szczycie sezonu, realizowanych ma być aż 10 rejsów tygodniowo na Riwierę Turecką – w poniedziałki, wtorki, środy, soboty i niedziele, dwie rotacje na Kretę – w każdą środę i niedzielę, a także loty na Rodos – w piątki i do Burgas we wtorki.

Od 30 czerwca do siatki połączeń bydgoskiego lotniska dołącza absolutna nowość – Majorka. Loty do Palmy realizowane będą w każdą niedzielę. Wcześniej, od 26 kwietnia LOT przywraca rejsy do Krakowa.