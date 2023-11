Ruszyły konsultacje w sprawie Bydgoskich Standardów Zieleni. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do 10 grudnia

Dokument na temat, którego obecnie mogą wypowiedzieć się mieszkańcy to efekt pracy 40-osobowego zespołu, złożonego z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i rad osiedli, urzędników, naukowców, projektantów, deweloperów, przedstawicieli spółdzielni i zarządców wspólnot mieszkaniowych. Całość składa się ze 131 stron, podzielonych na V tomów:

Pod koniec kwietnia podsumowano dwa lata pracy nad rekomendacjami do lokalnych wytycznych w zakresie kształtowania miejskiej zieleni. Projekt „Bez lipy!” realizowany był przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziałem Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska UMB.

– To był jeden z naszych pierwszych postulatów, gdy MODrzew powstawał. Część standardów dotyczy ochrony drzew podczas inwestycji, co jest bardzo ważne, bo często widzimy w trakcie remontów czy prac budowlanych, że się o nie nie dba – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Marzena Błaszczyk, przewodnicząca zarządu stowarzyszenia MODrzew, która również brała udział w pracach nad dokumentem.

– To bardzo wartościowy dokument, który mówi szeroko kwestiach związanych z pielęgnacją drzew, zieleni czy trawników. Zachęcamy, aby go poprzeć i aby jak najszybciej był uchwalony, bo bardzo długo już na niego czekamy. Wiele miast w Polsce dawno go ma, a Wrocław i Kraków nawet kolejne wersje – wyjaśnia.