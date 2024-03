Ruszył kolejny sezon Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. Skrajne opinie użytkowników

- Już pierwszego dnia odpadła przednia część służąca do wpinania roweru do zamka na stacji. Miałem duży kłopot ze zwrotem bicykla – żali się jeden z bydgoszczan.

Operatorem systemu w 2024 roku jest firma BIKEU Sp. z o.o. Sezon rowerowy (już dziesiąty nad Brdą) rozpoczął się 1 marca i potrwa do 31 października. Umowa została podpisana na jeden sezon, a usługa oparta jest wyłącznie na istniejących stacjach i rowerach. Bezpłatne przejazdy ponownie wydłużone zostały do 30 minut. Jak donosi na swojej stronie internetowej Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, jednoślady przeszły przeglądy i poddane zostały niezbędnym naprawom.

Osoby, które korzystały z systemu BRA w 2023 roku, nie muszą ponownie się logować ani wpłacać kwoty 10 zł.

Cennik TARYFY MIEJSKIEJ:

Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna - 10 zł (dla nowych użytkowników)

Od 0 do 30 minuty - 0 zł

Od 31 do 60 minuty - 1 zł

Od 61 do 120 minuty - 4zł

Od 121 do 180 minuty - 6 zł

Każda następna godzina - 7 zł

Minimalny stan konta, aby wypożyczyć rower wnosi 2 zł.

Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin.

Cennik TARYFY TURYSTYCZNEJ:

12 godzin to 19 zł, 24 godziny – 29 zł

We wszystkich taryfach na jedno konto można wypożyczyć 2 rowery.