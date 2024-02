Rolników popieram, ale nie rozgrzeszam - komentarz Jarosława Reszki

Oczywiście mało która grupa zawodowa dysponuje podobną do rolników siłą i sprzętem, dzięki którym utrudniając Polakom życie, mogłaby zmusić władzę do uległości. Ale mówimy tu wyłącznie o widowiskowych działaniach, jak blokady urzędów, dróg i torów.

Zgoda, to przemawia do wyobraźni. Protestujący nauczyciele, pielęgniarki czy służby mundurowe takiego pandemonium wywołać nie są w stanie. Na dłuższą metę jednak także potrafią zdestabilizować życie w kraju i wywrzeć silną presję na rządzących.