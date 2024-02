Przedwyborczy tygiel w Bydgoszczy i powiecie. Konkretów niewiele, za to dużo rozmów

Do poniedziałku (12.02) trzeba było zgłosić komitet wyborczy. PKW regularnie aktualizuje listę zgłoszeń, jednocześnie podejmując decyzję o zarejestrowaniu danego komitetu. Na razie na liście jest 41 komitetów ogólnopolskich, części jednak odmówiono rejestracji. Do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy wpłynęło 205 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

Kto do Rady Miasta - wciąż rozmowy

Termin zgłoszenia listy kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy mija 4 marca o godz. 16. 14 marca to ostateczny termin zgłoszenia kandydatów na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. W tym czasie komitety muszą dostarczyć gminnym komisjom wyborczym pełne informacje dotyczące swoich kandydatów na te kluczowe stanowiska.

Zgłoszono Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Schreibera "Bydgoska Prawica" - odbyło się to w poniedziałek (12.02), komitet jednak czeka na oficjalne zarejestrowanie przez Państwową Komisję Wyborczą. Zaskakujące jest to, że w komitecie znaleźli się też przedstawiciele Konfederacji, m.in. Marcin Sypniewski. Wcześniej władze partii mówiły wprost, że koalicji z PiS nie będzie. Co do kandydatów na radnych - po konferencjach prasowych i gronie obecnych na nich osób można domyślać się, kto na listach się znajdzie. To m.in. Jarosław Wenderlich, były wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i obecny szef klubu radnych PiS w bydgoskiej Radzie Miasta, Grażyna Szabelska, wiceprzewodnicząca klubu, Szymon Róg, Paweł Bokiej, Jerzy Mickuś, Wojciech Bartoszek. Być może będą też nowe twarze, jak choćby Wojciech Bielawa.

Przy okazji zawiązania komitetu Schreibera w środowisku Konfederacji pojawiły się zgrzyty, bo partia to trzy ugrupowania. Konfederacja Korony Polskiej - skupiona wokół posła Grzegorza Brauna - nie brała udziału w negocjacjach, bo nie była nimi zainteresowana.