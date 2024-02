PiS idzie do wyborów samorządowych razem z Konfederacją, która poprze Łukasza Schreibera

Odpowiedź na ruch Lewicy

Oznacza to, że PiS będzie miał wspólne listy z Konfederacją i NSZZ Solidarność, a także z lokalnymi stowarzyszeniami. - To jest odpowiedź z jednej strony na działanie Lewicy w Bydgoszczy, z drugiej - oczekiwania i zapotrzebowanie, jakie wyrażali sami bydgoszczanie - stwierdził Schreiber.

Przypomnijmy, że bydgoskie władze lewicy zdecydowały, że idą do wyborów razem z Platformą Obywatelską. - Idziemy szerzej, żeby wyrwać ratusz z rak jednej partii i zwrócić go obywatelom - zaznaczył Łukasz Schreiber. Dariusz Roubo, pełnomocnik komitetu wyborczego poinformował o poniedziałkowej decyzji Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy potwierdzającej złożenie wniosku o zarejestrowanie KW. W ciągi 1-2 dni będzie także postanowienie PKW.

Zaskakujące porozumienie. Wbrew władzom Konfederacji?

Marcin Sypniewski, lider Konfederacji w regionie, podkreślił, że po raz pierwszy w historii wyborcy nie będą się musieli zastanawiać, na kogo głosować. - Wyborcy będą mieli do wyboru jedną listę, dlatego wszyscy, którzy uważają, że Bydgoszcz, piękne, wielkie miasto, powinna się rozwijać, będą mieli do wyboru jedną listę tych, którzy mają zupełnie inny pogląd na to, jak miasto powinno wyglądać - stwierdził Sypniewski. - Wszystkie listy poza Bydgoską Prawicą będą listami obecnego pana prezydenta i jego ludzi. My jak w każdej rodzinie nie rozmawiamy o sprawach Polski, ale o tym, gdzie powinien być równy chodnik, gdzie powinno się jeździć autobusami innymi niż te, którymi ja jeździłem w czasach licealnych; o tym, jak powinny wyglądać fundusze miejskie, na co trzeba wydawać pieniądze i jak miasto powinno być zarządzane. Doprowadziliśmy do tego, że żaden głos wyborców, którzy chcą innej Bydgoszczy, się nie zmarnuje.