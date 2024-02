Takie będzie hasło kampanii wyborczej

- Jeżeli spojrzymy na inne miasta, to musimy porównywać się do miast takich, jak my, np. do Szczecina. Bydgoszcz w korkach stoi. Hasłem mojej kampanii będzie "Naprzód Bydgoszcz". "Naprzód Bydgoszcz", bo musimy obudzić Bydgoszcz. Potrzebujemy większego zaangażowania w przypadku rozwiązywania spraw. Być może obecny prezydent (miasta - przyp. red.) jest już zmęczony i znużony tą funkcją. Ja nie będę w tej kampanii robił z nikogo wroga. Naszym wrogiem nie jest Rafał Bruski. Naszym wrogiem są problemy Bydgoszczy.