Powrót szynowęża na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy? Jest cieplej i są pierwsze oznaki

– Czyżby wykluwa się nasza bestia? - zapytał po godzinie 12 autor profilu Awaria Bydgoskiego Tramwaju, dołączając zdjęcie nadesłane przez czytelnika. Chodzi o fragment torowiska w ciągu ul. Jagiellońskiej, gdzie przy wysokich temperaturach często dochodzi do wyskoczenia szyny tramwajowej, co powoduje spore utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

– W Stanach świstak musi zobaczyć swój cień, u nas Szyna musi zrobić fikołka by oficjalnie nastał koniec zimy – komentuje profil „Po bydgosku”. – Pierwsze oznaki lata. Zakopane ma krokusy w Dolinie Chochołowskiej, a Bydgoszcz ma szynowęża na Jagiellońskiej – czytamy kolejną opinię.

Na razie nie ma utrudnień w kursowaniu komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Od środy w mieście temperatura ma być niższa, więc możliwe, że problem tym razem się nie pojawi. Nie da się jednak wykluczyć, że w kolejnych miesiącach do niego dojdzie.

W 2022 roku przeprowadzono tam prace remontowe, ale nie rozwiązały one problemu, bo w czerwcu ubiegłego roku znów doszło do awarii. Artykuły o wyskakującej szynie można odnaleźć z każdego lata od 2019 roku. Do takiej sytuacji dochodziło przynajmniej raz w roku, a zdarzały się lata, gdy działo się to częściej.