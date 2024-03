Postępują prace przy budowie odcinka Wielkiej Pętli Fordonu. Co z pozostałymi?

We wrześniu ubiegłego roku wybrano wykonawcę na przygotowanie dokumentacji projektowej innego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu – ul. Tatrzańskiej na odcinku od Sudeckiej do Galla Anonima, a następnie połączenia ulicy z Bieszczadzką oraz Kromera.

Społeczny Komitet Osiedla Piaski otrzymał kolejną odpowiedź w sprawie budowy drogi rowerowej łączącej Jachcice i Piaski. Prezydent Bydgoszczy wysłał pismo do Nadleśnictwa Żołędowo z prośbą o spotkanie…

– W sierpniu zleciliśmy natomiast zaprojektowanie odcinka pomiędzy Szkołą Podstawową przy ul. Kromera oraz ul. Wierchową. Pochłoną one ponad 300 tysięcy złotych. Dokumentacja i niezbędne pozwolenia zostaną skompletowane do końca 2025 roku. To najbardziej skomplikowany odcinek trasy wymagający m.in. pozyskania gruntów niebędących własnością miasta – informowali drogowcy.