Pluskwy domowe - jak wyglądają? W taki sposób możesz pozbyć ich się ze swojego domu

Co zrobić po ugryzieniu pluskwy?

Jak wygląda pluskwa?

Pluskwa posiada trzy pary odnóży wyposażone w pazurki, za pomocą których przyczepia się do skóry człowieka. Czułki na głowie są wrażliwe na zapach i ciepłotę ciała. Pomagają pasożytowi lokalizować ofiary. Narząd gębowy kłująco-ssący pozwala im wysysać krew ludzką. Pluskwy żyją kilka miesięcy. Szybko się rozmnażają. Samice składają nawet 10-12 jaj dziennie. Cykl rozwoju owada trwa 1-2 miesiące.

Gdzie występują pluskwy domowe?

Pluskwy występują w miejscach, w których przebywa wiele osób np. hotele czy kina. Do domu możemy je przynieść na ubraniu, z bagażem czy zakupami „z drugiej ręki”. Zwykle bytują w łóżku. Należy regularnie sprawdzać pościel i materac, czy nie ma w nich owadów, jaj i rdzawych odchodów, które sygnalizują obecność pluskiew. Wydzielają one też mdłą woń zbliżoną do kolendry czy zepsutych malin. Pluskwy mają tzw. gniazda w ciemnych, najczęściej odizolowanych miejscach. Zobacz w galerii jak pozbyć się pluskiew