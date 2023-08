Tak pozbędziesz się muszek owocówek w kuchni. Mamy listę najbardziej pomocnych wskazówek

Nadeszła wiosna, a razem z nią wyższa temperatura. Do życia budzą się nie tylko zwierzęta i rośliny, ale i owady uprzykrzające nam życie. Muszki owocówki są znane każdemu i większość ludzi nie żywi do nich sympatii. Nic dziwnego - zaraz po pojawieniu się jednej, w naszym domu roi się od całej chmary. Pojawia się więc pytanie, co z nimi zrobić? W naszej galerii dowiesz się, jak pozbyć się muszek owocówek w twojej kuchni! ▶▶

pixabay.com