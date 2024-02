Pluskwy domowe - te bąble na skórze mogą być znakiem, że masz pasożyty w domu

Jak wyglądają pluskwy?

To nieduże insekty o długości około 4-5 mm o czerwono-brązowej barwie i owalnym kształcie. Pluskwy nie mają skrzydeł, nie potrafią skakać. To trudne do wytępienia pasożyty, bowiem ich larwy potrafią przeżyć bez jedzenia do 140 dni, a dorosłe osobniki nawet do 55 dni!