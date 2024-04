Pijalnia wody w Lesie Gdańskim w Bydgoszczy znów otwarta. Od maja będzie czynna codziennie

Obiekt został otwarty we wrześniu 2023 r. Dawniej były tam kurki z wodą. W drodze do i z Myślęcinka wiele osób chętnie zatrzymało się, aby się napić. Zaopatrywano się w wodę uzdatnioną oraz czerpaną bezpośrednio ze studni. Krany zamknięto w 2020 r., gdy trwała pandemia.

Dodano, że woda nalana z kranu, surowa, ma swój czas przydatności do spożycia i powinna być przechowywana w odpowiednich warunkach, czyli nie dłużej niż 24 godziny, najlepiej w szklanym naczyniu w chłodnym i zacienionym miejscu (od 2º C do 8º C).