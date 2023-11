Park Kulturowy Stare Miasto w Bydgoszczy działa od ponad miesiąca. Co z reklamami i zabudową?

Żadnych kiosków miało nie być

- Przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości, którzy wzywani są do dokonania zmian i usunięcia nieprawidłowości, zobowiązują się najczęściej do uwzględnienia wytycznych wynikających z uchwał - mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy. - Mając na uwadze tę postawę i miesięczny okres obowiązywania przepisów w stosunku do materiałów istniejących, nie zachodziła jeszcze konieczność włączania w interwencje straży miejskiej bądź kierowania spraw o ukaranie do sądu.