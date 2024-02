Oświetlenie na Czyżkówku w Bydgoszczy pojawia się i znika. Cykliczny problem z lampami

– Oświetlenie jest wyłączane co około trzy tygodnie. Z tydzień go nie ma, potem włączane jest na dwa tygodnie i znowu to samo – powtórzyło się to już 3 czy 4 razy. Wczoraj wieczorem oświetlenie było, ale wcześniej przez tydzień nie. Zgłaszam to regularnie w aplikacji Dbamy o Bydgoszcz (pojawia się jedynie informacja, że zgłoszenie zostało przyjęte) i na infolinię – Enei oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – napisała do nas pani Anna.