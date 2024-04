Odnowiony gmach VII LO na Osiedlu Leśnym to eko-szkoła. Teraz to prawdziwa perełka - zdjęcia

- Termin zakończenia budowy wynika z umowy i dofinansowania inwestycji. To 30 kwietnia br. - mówi Janusz Kitajgrodzki, dyrektor VII LO, który jest częstym gościem na placu budowy i dogląda prac. - Nie oznacza to jednak, że wprowadzimy się tu od razu. Trwa rok szkolny. Na horyzoncie matura. Nie chcemy naszej społeczności fundować przeprowadzki w trakcie roku szkolnego, bo to duża akcja logistyczna. Zrobimy to na spokojnie w wakacje.