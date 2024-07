Od początku lipca można zaglądać w akta w nowej siedzibie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Goście archiwum mogą w komfortowych warunkach korzystać z zasobów, tj. z akt, fotografii, map i dokumentacji technicznej, w postaci tradycyjnej, jak i mikrofilmów czy skanów. Budynek został przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Oprócz wind zapewniono ścieżki dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących, plan tyflograficzny, tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a oraz pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. W czytelni znajduje się stanowisko dla osoby na wózku.

Do budynku dostać się można tylko wejściem głównym od strony ulicy Karłowicza. Po prawej stronie drzwi znajduje się domofon z oznaczonym przyciskiem łączącym z ochroną obiektu. Pracownik ochrony kieruje osoby zamierzające skorzystać z akt do czytelni znajdującej się po lewej stronie od wejścia, ewentualnie do szatni. Wejście do czytelni przez biuro wydawcze (pokój nr 10).

Archiwum dysponuje ograniczoną liczbą zewnętrznych miejsc parkingowych dla gości. Wjazd na parking znajduje się po lewej stronie budynku (patrząc od strony ulicy). Po zaparkowaniu auta trzeba cofnąć się do wejścia głównego. Na parkingu są też stojaki na rowery. Przypominamy, że ulica Karłowicza jest jednokierunkowa (wjazd od strony ulicy Wyczółkowskiego lub Chopina).